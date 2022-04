Figure du cinéma d’horreur, Paco Plaza fait son retour avec "La Abuela"

Avec ses jeux de miroirs et d’allers-retours entre la grand-mère et sa petite fille, qui brouillent le fossé entre les générations, Paco Plaza exprime "la peur de ne plus reconnaître une personne proche" et "l’héritage familial, auquel on ne peut pas échapper".

L’horreur "est la façon la plus efficace d’approcher de façon poétique et métaphorique les choses qu’on a dans la tête", plaide le réalisateur, biberonné au film de genre dès son enfance en Espagne, grâce à une émission de télé, "Mis terrores favoritos", qui diffusait des classiques.

"Chaque enfant de ma génération a vu 'Frankenstein', 'Dracula', des 'giallos' (films de genre italiens), des films de zombies… Pour moi, c’était le jour le plus joyeux de la semaine ! On était familiers de l’horreur, c’était présent dans la vie quotidienne", raconte-t-il. "Je remercie mes parents de ne pas m’avoir interdit de les voir. Ma mère qui m’a dit : 'Ne t’inquiète pas, ce n’est que de la fiction, tu peux profiter de l’expérience, ce n’est pas réel'".

Il estime aujourd’hui que l’horreur n’a rien à envier à "la haute culture". "Rosemary’s Baby" (1968) de Roman Polanski ? "Il n’y a pas de meilleur film au niveau de la réalisation". "L’exorciste" (1974) de William Friedkin ? "Vous ne trouvez pas de meilleur scénario". Stephen King, multi-adapté au cinéma, à commencer par "Shining" ? "C’est l’égal de Borges ou Cortazar, un écrivain fabuleux", juge Paco Plaza.