Fight Impunity : son président arrêté et soupçonné d'être corrompu par le Qatar

Sur son site web, cette asbl installée à Bruxelles affirme avoir "pour objectif de promouvoir la lutte contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité."

Et l’association entend aborder des questions aussi sensibles que :

"les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées ainsi que les besoins des groupes les plus vulnérables (par exemple, les enfants, jeunes, femmes, minorités et déplacés internes)."

Vaste, généreux et ambitieux programme qui s’est traduit jusqu’ici par l’organisation de conférences internationales dans plusieurs pays : les Droits de l’Homme au Congo, la question de la minorité Ouïghours en Chine ou la situation des populations déplacées au Yemen.

L’asbl a publié aussi un rapport annuel sur "l’Etat de l’impunité dans le monde en 2021" à destination du Parlement européen.

Début décembre, elle coorganisait avec Le Service de Recherche du Parlement un séminaire sur l’impunité des violences commises à l’encontre des journalistes dans le monde.