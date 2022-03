Fifty Sessions : gagnez vos places pour Anna Majidson et Sylvie Kreusch avec Jam !

Anna Majidson c’est de la chanson française aux accents pop avec une bonne dose de sonorités apaisantes. Bassiste, pianiste, guitariste, chanteuse, c’est une artiste complète et touche à tout. Elle viendra défendre un deuxième EP en solo intitulé "La Rivière" qui arrive après un EP de confinement, "Mixtape Telecom" où Anna avait exploré les ressources de la mandoline.

Aucun doute que c’est un nom à suivre de près qui a déjà fait ses preuves en duo puisqu’elle est aussi la moitié de Haute. En compagnie du producteur Blasé, ils ont une belle discographie orientée électro-pop et soul avec par exemple un excellent titre comme "Shut Me Down".

Sylvie Kreusch de son côté, c’est une artiste mêlant à la perfection musique et arts visuels. Elle viendra nous présenter son projet "Montbray", un premier album qui arrive après deux excellents EP’s qui nous ont fait découvrir son univers. Un univers fait d’authenticité et d’une voix singulière qu’elle a aussi pu mettre en avant sur le projet Warhaus.