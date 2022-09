Walter Astral :

De la pop psyché rendue plus punchy par les machines venues du monde de la techno et de l’acid, voilà en résumé ce que nous propose le duo Walter Astral. Tristan Thomas et Tino Gelli nous transportent dans un univers complètement barré et purement sorti de leurs cerveaux. Un voyage musical dans l’étrange mais au combien prenant qu’ils nous présenteront sur la scène du C12.

Pour gagner vos places c’est par ici :