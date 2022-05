Une Fifty Session dans un nouveau lieu et une veille de jour férié pour plus de plaisir ? On dit oui ! Ce sera le cas le mercredi 25 mai prochain à l’imprimerie de la Banque Nationale de Bruxelles et ce sera en compagnie de Jäde, Blu Samu et du collectif Gloom Club. Comme c’est congé le lendemain, la fête se prolongera donc jusqu’à deux heures du matin avec ce groupe de Bruxellois.

Et évidemment Jam vous fait gagner des places !