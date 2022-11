Fifty Session curated by Jam : gagnez vos places pour la soirée du 7 décembre

La prochaine Fifty Session se déroulera le 7 décembre au C12 et devinez quoi ? On s’associe avec cette team de rêve pour vous proposer un super line-up. Au programme, vous pourrez venir voir la rappeuse bruxelloise gagnante du concours F. Dans le texte aux états d’âmes tortueux et aux textes recherchés, Lazza Gio. Les deux rêveurs parisiens de Kids Return dont le premier album "Forever Melodies" sortait en octobre dernier seront également de la partie. Nous vous préparons également une after party avec deux excellents DJs qui seront annoncés prochainement. Vous avez envie d’y participer ? Rien de plus simple, il vous suffit de répondre à la question ci-dessous pour tenter de gagner 2 entrées.

Infos pratiques :