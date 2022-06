Dushime (BE) est une jeune chanteuse d’origine rwandaise aux multiples facettes qui a toujours considéré l'art de la scène et la musique comme un processus de guérison où l'on peut vraiment atteindre sa forme la plus pure. Son but est de créer un espace de sons et de mouvements qui génèrent de la lumière pour se connecter les uns aux autres. De sa voix unique, elle vous emporte dans une énergie à la fois puissante et apaisante.