Fifty Lab : Quand l’Angleterre rythme Bruxelles

On ne peut pas non plus passer à côté de la prestation énergique de Grove et son show imprégné d’un mélange de culture jungle et uk bassline qui en a fait bouger plus d’un dans le public. C’est en plus une musique engagée que nous propose l’artiste de Bristol qui sortait il y a un an son premier EP intitulé "Queer + Black".

Pour terminer ce tour de la scène anglaise issue des courants plus hip-hop et électroniques du pays, c’est sur Amaliah que l’on a jeté notre dévolu. UK house groovy à souhait, breakbeats, montée en bpm, la jeune dj déjà très remarquée lors d’une récente Boiler Room n’a pas déçu pour la clôture du festival en haut de la longue montée des 5 étages du Beursschouwburg.