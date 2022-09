FIFF : remporte tes places pour une séance au choix

Cet automne, le FIFF revient pour sa 37e édition d u 30 septembre au 7 octobre à Namur et te proposer une programmation riche de sens et d'évasion culturelle venue des 4 coins de la Francophonie. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter 4 entrées pour le film de ton choix.

Fidèle à son objectif " Partager le Cinéma. En vrai. En grand ", le Festival de Namur présente une centaine de films issus des quatre coins de la Francophonie. Ces derniers représentent 88 états et gouvernements à travers le monde et réunissant des territoires aussi variés que la France, le Québec, la Roumanie, la Suisse, l’Egypte, la Grèce, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Rwanda, le Sénégal, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, Haïti ou la Belgique.



Au fil des ans, le FIFF est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma de l’espace francophone, accueillant à la fois un public de spectateurs toujours plus nombreux et des centaines de professionnels du 7e art, que ce soit dans les salles ou lors de rencontres et ateliers.