FIFF Namur : des ados apprennent à faire des maquillages pour le cinéma

Que serait le cinéma sans la magie du maquillage ?

Ce mercredi, dans le cadre du Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF), la Province de Namur organisait un atelier maquillage "effets spéciaux" au Delta, pour permettre aux jeunes de découvrir les secrets d’un métier lié au septième art.

L’animatrice, Marcelle Cogniat, exerce depuis des décennies dans le cadre du théâtre amateur. "Le maquillage, c’est avant tout de choisir les bons produits en fonction de ce qu’on veut réaliser", a-t-elle expliqué à des classes d’enfants et d’ados venus s’essayer à la discipline. "Il faut aussi un bon sens de l’observation, et de la finesse dans le geste. Dans le cadre du cinéma, on filme tout près, donc il faut utiliser très peu de matière et travailler finement."

Armés de pinceaux et de spatules, à l’aide de pâtes spéciales et de colorants, une quarantaine de jeunes ont réalisé des blessures, brûlures et autres morsures dignes des meilleurs films d’horreur ou d’action.