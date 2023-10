FIFF : "Il pleut dans la maison" de la namuroise Paloma Sermon Daï, en compétition officielle

Elle est namuroise, c’est son deuxième long métrage familial.

Le premier, "Petit Samedi" avait reçu le Bayard d’Or du meilleur film en 2020 au FIFF et le Magritte du Meilleur Documentaire en 2022.

Son nouveau film : "Il pleut dans la maison" a remporté le Prix French Touch à Cannes. Il était sélectionné dans le cadre de la compétition "La semaine de la critique".

"Il pleut dans la maison" raconte un été au bord du Lac de l’Eau d’Heure, et la vie de deux ados délaissés par une mère alcoolique. Purdey rêve d’une vie meilleure mais manque peut-être d'un peu d’ambition. Elle accepte un boulot de femme de ménage pour la saison touristique. Makenzy de manière plus expéditive, profite de la naïveté des jeunes vacanciers.

Paloma a ficelé en 24 jours un film qui parlera au plus grand nombre, dont il émane une lumière exceptionnelle…

Rencontre avec Paloma Sermon Daï ...

"Il pleut dans la maison" est en compétition officielle au FIFF, verdict ce vendredi 6 octobre. Le film sortira dans les salles en avril 2024.