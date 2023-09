FIFA The Best : Kevin De Bruyne candidat pour le titre de meilleur joueur, Thibaut Courtois nommé chez les gardiens

Concernant le trophée du meilleur entraîneur d'une équipe masculine, le tacticien espagnol de Manchester City Pep Guardiola sera notamment en concurrence avec l'Italien Simone Inzaghi, le coach de l'Inter, finaliste malheureux de la C1, mais aussi avec son compatriote Xavi, l'Australien Ange Postecoglou et l'Italien Luciano Spalletti, qui a permis au Napoli de décrocher son premier scudetto après 33 ans de disette.

La Fédération internationale remet également un trophée au meilleur entraîneur d'une formation féminine, au meilleur gardien et à la meilleure gardienne, ainsi qu'un prix du supporter et le prix Puskas du but de l'année.

Le jury des Prix Fifa est composé des capitaines et sélectionneurs ou sélectionneuses des équipes nationales, de journalistes et des supporters et supportrices du monde entier, qui peuvent voter en s'inscrivant sur le site de la Fifa.