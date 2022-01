FIFA The Best Award : Lewandowski reconduit son titre, De Bruyne dans le onze FIFA de l'année, Chelsea accumule les prix

Robert Lewandowski (Bayern Munich) a remporté le prix Fifa "The Best" pour la deuxième année consécutive. Une petite consolation après avoir été devancé lors du dernier Ballon d'Or par Lionel Messi.



Alexia Putellas (FC Barcelone), déjà lauréate du Ballon d'or, a réalisé le doublé chez les dames. Notre compatriote Kevin De Bruyne (Manchester City) a lui été sélectionné dans le onze de l'année de la FIFA.

L'attaquant polonais du Bayern Munich était le grand favori à sa propre succession, un mois et demi après être reparti de Paris en dauphin déçu de Messi.

"Tu as battu des records et tu aurais toi aussi mérité de remporter ce Ballon d'Or. Tu as fait une saison incroyable", a d'ailleurs relevé l'Argentin du Paris SG depuis le théâtre du Châtelet, le 29 novembre, après avoir remporté pour la septième fois le trophée suprême.

En 2020-2021, "Lewy" a marché sur la Bundesliga en marquant 41 buts en une seule saison (avec 29 matches effectivement joués), soit une unité de plus que le canonnier Gerd Müller, détenteur du record pendant un demi-siècle.