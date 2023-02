FIFA : retour sur le 30e anniversaire du jeu vidéo qui baisse le rideau

Malgré un gameplay sensiblement identique chaque année, FIFA est le bien culturel le plus vendu en France et en Belgique, sauf quand un Astérix sort ! (Ils sont vraiment forts ces Gaulois).

FIFA Ultimate Team n’est pas le seul mode de jeu de FIFA, vraiment, vous pouvez jouer au mode carrière, c’est bien et c’est gratuit.

Un belge a été champion du monde sur FIFA 18 : il s’agit de Stefano Pinna champion du monde PS4. Il a seulement perdu la finale interconsoles ce qui fait de lui officiellement un vice-champion du monde. Sur les 4 personnes qui jouent sur Xbox, malheureusement, il y en avait un plus fort que lui.

Malgré de nombreuses critiques sur son gameplay, FIFA 23 a battu tous les records cette année avec plus de 10,3 millions de joueurs au cours de la première semaine !

