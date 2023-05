Fifa : l’Union belge recherche sa première eFlame !

En plus de la toute première eFlame, trois autres joueuses seront sélectionnées et feront partie de la RBFA eSports Academy. Ces quatre joueuses (en tout) se lanceront dans un bootcamp, c’est-à-dire une phase d’entraînement physique, mental et tactique pour préparer ces joueuses à de futurs événements d’esport. Le tournoi se déroulera ce vendredi dans le Proximus Basecamp à Tubize.

" Bien que la RBFA Esports Academy soit mixte, nous allons investir dans l’accompagnement personnalisé des filles après le tournoi. (...) Elles pourront se mesurer à des équipes féminines d’autres pays. Nous espérons ainsi que de plus en plus de filles s’inscriront aux autres tournois mixtes que nous organiserons en automne. " - Michaël Vanderheyden, Coordinateur eSports de l’URBSFA

"La gagnante deviendra la toute première eFlame et aura la chance de participer à un bootcamp international réservé aux esporters féminines et organisé par la FIFA et Electronic Arts, le créateur du jeu vidéo", informe l'URBSFA.