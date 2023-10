FIFA 24 : nos 10 meilleures découvertes de la playlist officielle

Chaque année à la même période, les fans de la célèbre franchise d’EA Sports, FIFA (désormais renommée EA Sports FC), découvrent la nouvelle édition du jeu vidéo, mise à jour, relookée et proposant généralement quelques changements, mineurs ou majeurs en fonction des années. Si on ne présente plus le côté gameplay du jeu de football le plus vendu de la planète, il reste intéressant de s’intéresser à sa légendaire bande son. Entre Busy Earnin' de Jungle en 2015, Jerk It Out des Caesars en 2004, le mythique Rockafeller Skank de Fatboy Slim en 1999 ou même l’entièreté des musiques de Fifa Street 2, la simulation de football a fait entrer certains artistes dans la culture populaire et dans l’histoire des jeux vidéo. Souvent portée par des têtes d’affiche, comme cette année les Rolling Stones, The Blessed Madonna, Major Lazer, Stormzy ou Kendrick Lamar, elle permet aussi à de nombreux artistes émergents issus de la scène alternative d’obtenir une visibilité plus que bienvenue. Après avoir épluché les cinq heures de musique qui la composent, on vous en ressort nos dix meilleures découvertes ci-dessous.