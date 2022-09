FIFA 23 : Stromae et Lous and the Yakuza dans la playlist du jeu

L’incontournable jeu vidéo FIFA s’apprête à sortir son nouvel opus le 30 septembre mais il est déjà possible d’écouter sa playlist qui accueille Stromae et Lous and the Yakuza.

Pas de jeu FIFA sans playlist ! Et bien que FIFA 23 ne sortira que le 30 septembre, sa bande-son est déjà disponible sur les plateformes de streaming. En plus de Nas, M.I.A, Jack Harlow ou encore Rosalía, les français Kungs et Pheonix se sont glissés dans la tracklist du jeu qui accueille également deux artistes bien de chez nous. En effet, Stromae y figure avec son titre "Fils de Joie" et Lous and the Yakuza, dont le nouvel album ne devrait tarder à sortir, ambiancera aussi les matchs virtuels avec son morceau "Kisé".