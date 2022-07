"FIFA 23" et "GTA 6" : vers une place plus importante pour la femme

Les gestes sont toujours plus réalistes grâce à HyperMotion2, un système qui fonctionne sur le machine learning. Il y a plus de dribbles et des changements dans les accélérations. Bien que les adeptes ne peuvent pas contrôler les gardiens, ces derniers auront aussi droit à une mise à jour concernant leur comportement parfois totalement dénué de sens ou carrément inhumain. Cependant, ce sont des promesses qui ont déjà été faites donc beaucoup de joueurs disent être dubitatifs.