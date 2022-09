FIFA 23 : coup de sifflet final, 30 ans d’anecdotes du plus célèbre jeu de foot de la planète gaming

Le Clasico et le Covid

Possibilité de jouer avec des équipes vintage (2000), plus rapide et gestion de la puissance des passes et des frappes (2001), la version HD (2009), la série FIFA ne cesse d’évoluer même si le studio japonais Konami propose un rival de taille avec ISS Pro Evolution, ensuite appelé Pro Evolution Soccer (PES). Un peu comme un Real – Barça virtuel, chaque année c’est le Clasico pour savoir qui remportera le titre de meilleur jeu vidéo de football du monde. Le jeu nippon, qui détrône le géant américain, achète les licences de certains clubs comme la Juventus. Ce qui force FIFA à rebaptiser ces clubs… La Juventus de Turin devient le FC Piemonte.

Après quelques années sans titre, FIFA tacle PES et reprend la tête du championnat jusqu’à nos jours. En 2020, le Covid-19 et les confinements sifflent l’arrêt des matchs de football. Les droits payés pour l’exploitation de la licence s’élèvent à un montant de 158 millions de dollars à la FIFA (la fédération internationale de football amateur). Durant cette année, la franchise représente la première source de revenu de la fédération internationale et attire 25 millions de joueurs.