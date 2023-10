Fièvre catarrhale en Belgique : les exportations de bovins belges au point mort

Les exportations de bovins belges sont au point mort depuis l’apparition du virus de la fièvre catarrhale ovine sur notre territoire. Si nos vaches ne retrouvent pas des destinations étrangères dans les prochaines semaines, les prix risquent de chuter considérablement sur le marché intérieur, avertit la Fédération nationale du commerce de bétail (FNCB).

L’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a confirmé, mardi, la présence de la fièvre catarrhale chez un éleveur de moutons de Merksplas (province d’Anvers). La maladie n’est pas contagieuse et ne présente aucun danger pour l’homme, et l’animal était guéri, mais compte tenu de cette première infection, la Belgique a perdu son statut de pays indemne de la fièvre catarrhale, obtenu récemment.

Les bovins peuvent aussi attraper cette maladie et, si la Belgique n’exporte pas de moutons, environ 100.000 bovins vivants franchissent chaque année les frontières à destination d’autres pays.

Aujourd’hui, les exportations sont à l’arrêt. "Cette situation arrive à un mauvais moment puisque nous sommes en fin de période de pâturage et que c’est une saison où, traditionnellement, plus d’animaux sont commercialisés", explique Benoit Cassart, secrétaire général de la FNCB. "Alors que la Belgique exporte environ 1 bovin sur 4, une interruption brutale et longue des flux à l’exportation aurait des conséquences dramatiques sur les prix", avertit-il.

Les autorités doivent établir des protocoles avec leurs vis-à-vis européens afin d’établir des conditions permettant une reprise des échanges commerciaux, insiste M. Cassart. La FNCB encourage, par ailleurs, les éleveurs à protéger leurs animaux en les couvrant d’un insecticide, étant donné que la fièvre se transmet par des moucherons.