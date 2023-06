Fiestacity aura bien lieu à Verviers ! Thomas Frank Hopper, Machiavel, Suarez, Atomique de Luxe et… les Rubettes à l’affiche !

On le sait, Fiestacity est un festival gratuit ce qui complique les choses pour boucler le budget encore plus cette année vu les hésitations quant à son organisation : la Ville de Verviers a heureusement conservé son soutien de 50.000 € plus une avance de trésorerie de 60.000 €, de même que la Province de Liège avec un apport de 45.000 €. Francis Geron, l’inamovible programmateur a dû se débrouiller pour monter une affiche qui, au final, tient la route : " un tribute to Ramstein avec effets pyrotechniques le vendredi juste après Atomique de Luxe, décrit-il ; le samedi, Manu Lanvin précédera le bluesman numéro 1 belge Thomas Frank Hopper, suivi de Machiavel avec son nouveau chanteur, et pour conclure le samedi, j’ai fait venir des anciens, les Rubettes, avec toujours son chanteur d’origine Alan Williams !". Le dimanche sera consacré à la chanson française avec des tribute à Balavoine et Goldman ; Suarez, qui vient de faire 15 dates soldout en Wallonie, montera sur scène en début de soirée avant la clôture par une vedette non encore dévoilée car présente aux Francofolies de Spa. Les scènes annexes accueilleront notamment des artistes du collectif de la Province de Liège "Sphères sonores".

Infos : http://www.fiestacity.be/