FIESTACITY 2022, le festival 100% gratuit de fin de l'été à Verviers

De très beaux noms sont encore à l’affiche cette année dont Louis Bertignac, qu’on ne présente plus tant ses succès continuent à résonner dans nos oreilles, et qui se produira le samedi à 23h sur la scène principale.

Citons également Gérard Lenorman qui nous fera chanter en chœur tous ses plus grands succès le dimanche soir. Nul doute que sa gentillesse et ses mélodies que nous connaissons toutes et tous vont nous faire vibrer sur notre nouvelle place … Ne passons pas à côté d’Ykons, groupe belge dont l’ascension est fulgurante et qui nous a déjà promis de mettre le feu le vendredi soir ! Kid Noize, quant à lui enflammera la Cour Fischer le dimanche.

Mais n’oublions pas Roscoe, Elliott Murphy, Thomas Frank Hopper, Brasero, et tous les autres que je ne peux citer.