Fiertés LGBT+ et révocation du droit à l'avortement : des dizaines de milliers de personnes à Toulouse et Marseille

Des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes, ont participé samedi sous la chaleur, dans les rues de Toulouse et Marseille, à la marche des Fiertés LGBT+, ont constaté des journalistes de l'AFP.

A Toulouse, avant de parcourir les rues du centre de la Ville rose, plus de 10.000 participants - selon la préfecture - ont dansé et applaudi sur la place du Capitole des orateurs les invitant à "jouir sans entraves" et à lutter contre "la honte, l'ignorance, la violence" anti-LGBT+.

"C'est avec les pédales qu'on avance", "Bravo les lesbiennes!" ou "Jésus a dit d'aimer tout le monde. Je l'ai pris au mot", pouvait-on lire sur des pancartes, au milieu des drapeaux arc-en-ciel.