"Fiertés âgées" ou comment les femmes de 50 ans et plus s'affirment

Heureusement, les choses changent. Au cinéma, grâce à des réalisatrices comme Aurélie Saada qui ont à cœur de dépoussiérer ces poncifs misogynes. Dans "Rose", son premier film sorti fin 2021, elle dépeint une femme âgée de 78 ans qui à la mort de son mari, retrouve une puissante pulsion de vie.

Ce rôle, interprété par Françoise Fabian, permet à l'actrice d'explorer d'autres territoires que ceux du sempiternel personnage de la grand-mère dépourvue de tout désir ou sexualité dont on affuble le plus souvent les actrices sexagénaires ou septuagénaires. Un écueil qu'Aurélie Saada voulait éviter à tout prix. "Passé un certain âge, c'est comme si le désir des femmes n'existait plus, il est totalement invisible dans la société, et c'est un sujet tabou. Les sexagénaires aimeraient leurs petits-enfants, et c'est tout !"

La mode également accorde de plus en plus de place aux "fiertés âgées". Aux États-Unis, le photographe américain Ari Seth Cohen y a contribué dès 2008 avec la création du compte Instagram "Advanced Style". "La célébration par Cohen des styles personnels de femmes ordinaires de 50 ans et plus a lancé un mouvement de consommation qui est en plein essor", souligne une étude réalisée par Ela Veresiu et Marie-Agnès Parmentier et relayée en mai 2021 par le site The Conversation.

Les chercheuses canadiennes ont suivi les comptes Instagram de dix influenceuses mode et beauté âgées de plus de 50 ans. "Ces femmes incarnent deux formes de résistance inspirées par le discours occidental dominant sur ce que c'est que bien vieillir : elles déconstruisent la mode genrée et âgiste et défient les normes de beauté", expliquent les autrices de l'étude.