Fiction philosophique ''Le Syndrome de l’Iceberg'' la BD de Paul Rey, chez Sarbacane

Le sujet du moment, ce sont incontestablement les ''Intelligences Artificielles'' et leur arrivée dans nos vies. Une question qui est au cœur de mon choix dans la profusion de BD qui paraissent, avec ''Le Syndrome de l’iceberg'' un titre intrigant.

Intrigante, elle l’est à plus d’un titre, cette bande dessinée de près de 200 pages en grand format. Derrière un titre qui ne demande qu’à s’expliquer par la lecture, il y a un monde futuriste pas si lointain, les années 2050, et une interrogation sur les objets connectés qui résonne avec notre actualité. On suit le parcours d’Ezra, un geek qui a réussi dans une très grosse boite de jeux vidéo américaine installée dans la Sillicon Valley et qui revient à Marseille où il a grandi, à l’appel de son père. Les deux hommes s’entendent comme chien et chat. Mais comme le frère d’Ezra a disparu depuis plusieurs semaines, il a accepté de revenir voir son père pour voir s’il pouvait l’aider à retrouver Yan. Ce qui démarre comme une enquête au sein de la famille va très vite nous entraîner ailleurs.

Des objets connectés, quel est leur lien avec cette affaire de disparition ? Sans trop en dire, on peut dévoiler qu’Ezra découvre rapidement l’addiction de son frère pour les objets connectés de la maison. Il en avait réuni des dizaines. Et ne parlait presque plus qu’à eux, négligeant sa femme et sa fille, avant de disparaître complètement, du jour au lendemain. Pour retrouver ce frère, Ezra doit donc comprendre ce qui l’a poussé à rompre les amarres. Il va faire la rencontre d’un psychiatre qui l’amène à se pencher sur ce que celui-ci appelle ''Le Syndrome de l’lceberg'', qui donne son titre au livre. Et là, on entre véritablement dans le propos principal : celui de l’interconnexion avec le monde virtuel. Plus les objets parlent et interagissent, plus la relation avec eux, qui ne nous contredisent ou ne nous déçoivent jamais, rend les autres relations – les relations humaines – obsolètes et inutiles. C’est ce qui est arrivé au frère d’Ezra : une crise de misanthropie totale.

Un récit de science-fiction ? D’anticipation ? ''Le Syndrome de l’Iceberg'' est ce que j’appellerais une fiction philosophique. Il s’interroge sur les travers de l’interconnexion et des Intelligences Artificielles en se servant des outils de l’anticipation pour nous projeter un tout petit peu plus loin sur l’échelle du temps. Dans trente ans, que pourrions-nous devenir ? De quoi pourrions-nous être amenés à nous méfier ? Comment devrions-nous lutter contre de nouveaux périls, inconnus, difficiles à cerner, menaçant la société humaine dans son ensemble ? C’est de tout cela que parle cette excellente histoire, qui tisse également en parallèle une série de liens humains entre les personnages d’une famille hautement dysfonctionnelle. L’auteur, Paul Rey, ne s’embarrasse pas de nous proposer une vision d’avenir graphiquement très aboutie. Peu de recherches sur les formes du monde de 2050, sur la manière dont on se déplacera ou s’habillera dans trente ans. Car la crédibilité ne réside pas là. Elle repose tout entière dans la vision des enjeux et dans l’authenticité des rapports humains qu’entretiennent les protagonistes.

''Le Syndrome de l’Iceberg'', de Paul Rey chez Sarbacane