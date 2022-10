FIA Motorsport Games : une première médaille d'or pour la Belgique en Karting Endurance

La Belgique a remporté la médaille d'or ce samedi aux FIA Motorsport Games, au Castellet, en France, dans la discipline Karting Endurance.

Faisant partie des favoris, l'équipage Maxime Drion/Jérémy Peclers/Sita Vanmeert/Antoine Morlet a assumé son statut en Karting Endurance aux FIA Motorsport Games, sorte de Jeux Olympiques du sport automobile. Le quatuor a entamé la course de 4 heures en septième position et est remonté progressivement pour prendre l'avantage dans la troisième heure de course. Ils se sont finalement imposés avec un tour d'avance sur l'Espagne et la République Tchèque.

Le Karting Endurance est l'une des seize disciplines de la deuxième édition des FIA Motorsport Games. La Belgique est présente dans quatorze d'entre elles.