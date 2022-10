FI Japon - Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Amusant de constater qu’Alpine engage un ex pilote Red Bull aux côtés d’un ex pilote Mercedes"

Max Verstappen a signé la 18e pole de sa carrière ce samedi à Suzuka pour un centième devant Charles Leclerc. Un duel au sommet décrypté par notre spécialiste F1 Gaëtan Vigneron : "Dix millièmes d’écart entre Verstappen et Leclerc, quelqu’un me disait que ça fait 75cm. C’est la 5e pole de Verstappen, la 8e fois que ces deux cocos vont se retrouver côte à côte en première ligne".

Le Néerlandais qui a pourtant connu une petite frayeur en Q3 après une petite erreur à la réaccéleration qui a failli créer un gros crash avec Lando Norris : "On a échappé à une collision qui aurait pu être dramatique. Le problème, c’est que cela se passait en sortie d’un virage extrêmement rapide mais finalement les commissaires sportifs, qui une fois de plus n’ont pas pu prendre leur décision directement, ont finalement décidé d’infliger une réprimande, la première de la saison, à Verstappen qui garde donc sa pole".

Un autre pilote a marqué les esprits ce samedi. Sebastian Vettel, qui a signé le 9e chrono avec son Aston Martin : "Un coup de cœur, Vettel en Q3 avec un message assez touchant à la radio, s’adressant aux fans japonais, leur disant qu’ils allaient beaucoup lui manquer".

Un samedi riche en annonces également avec l'officialisation de Pierre Gasly chez Alpine et Nyck De Vries pour le remplacer chez Alpha Tauri : "Amusant de constater qu’Alpine engage un ex pilote Red Bull aux côtés d’un ex pilote Mercedes. Et Alpha Tauri recrute un ancien pilote McLaren et Mercedes. On se demande à quoi servent encore les filières de jeunes".

