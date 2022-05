Feyenoord et l'AS Rome vont se disputer le premier trophée de l'histoire en Conference League

Troisième coupe européenne de football, en termes d'importance, la première édition de la Conference League vivra son apothéose mercredi soir. L'affiche de cette finale n'a rien à envier à celle de la récente Europa League (Francfort-Rangers). Le Feyenoord Rotterdam de l'attaquant belgo-nigérian Cyriel Dessers rencontrera à 21h00 l'AS Rome du célèbre coach portugais José Mourinho. La rencontre se déroulera dans l'Arena Kombëtare de Tirana, la capitale albanaise.

Feyenoord, troisième de l'Eredivisie cette saison, a une solide tradition aux Pays-Bas (15 titres, 13 coupes) et s'est aussi illustré en Europe même si cela remonte désormais avec une Coupe d'Europe des clubs champions en 1970 et deux Coupe de l'UEFA en 1974 et 2002. Évoluant dans le championnat italien beaucoup plus relevé, la Roma n'a été sacrée championne qu'à trois reprises et a orné sa vitrine de 9 coupes nationales. Sur le plan européen, son bilan se résume à une victoire en Coupe des villes de Foire en 1961 (qui a précédé la Coupe de l'UEFA), une finale de Coupe des champions perdue en 1984 et une autre en Coupe de l'UEFA qui ne lui pas été plus favorable en 1991.

Pour combler l'attente de plus de soixante ans, les Giallorossi comptent sur le savoir-faire de Mourinho, l'un des techniciens les plus réputés depuis vingt ans avec quatre titres de coach mondial de l'année sur le plan personnel mais surtout 33 trophées en clubs dont deux Ligues des champions (2004, 2010), une Coupe de l'UEFA (2003) et une Europa League (2017). Depuis ce dernier succès, son étoile s'est un peu éteinte et il ne verrait pas d'un mauvais oeil la première Conference League de l'histoire compléter sa collection.

Sur les terrains européens, Feyenoord est invaincu cette saison. Premiers de leur groupe (devant le Slavia Prague, l'Union Berlin et le Maccabi Haïfa), les Rotterdamois ont éliminé successivement le Partizan Belgrade (5-2, 3-1), le Slavia Prague (3-3, 3-1) et Marseille (3-2, 0-0). Dessers, prêté cette saison par le Racing Genk, a inscrit dix buts, ce qui en a fait le meilleur buteur de la compétition. Il peut compter sur le Colombien Luis Sinisterra (6 buts, 4 assists) pour l'épauler en attaque. Ayant joué son dernier match le 15 mai, Feyenoord a préparé la finale en effectuant un stage au Portugal.

L'AS Rome a connu un parcours plus chaotique avec notamment une humiliante défaite au FK Bodo/Glimt en Norvège (6-1). Les Romains sont quand même sortis en tête de leur groupe, Lougansk et le CSKA Sofia n'ayant pas résisté. En phase par élimination directe, Vitesse Arnhem (1-0, 1-1), Bodo Glimt, qui a signé une nouvelle victoire en Norvège (1-2, 4-0), et Leicester (1-1, 1-0) ont bien résisté à défaut de s'imposer. L'atout offensif de la Roma est l'Anglais Tammy Abraham, qui s'était révélé il y a deux saisons à Chelsea. Avec neuf buts en treize matchs il est le 2e buteur de la Conference League. La Roma a fait le plein de confiance en allant s'imposer 0-3 à Torino vendredi en clôture du championnat de quoi également assurer sa place pour les groupes de la prochaine Europa League.

Une place qu'a également acquise Feyenoord, grâce à sa 3e place aux Pays-Bas. Dès lors, la place pour la phase de groupes de l'Europa League 2022-2023 offerte au vainqueur de la Conference League n'aura pas d'utilité cette saison. Le chèque de 2 millions d'euros offert au gagnant sera lui le bienvenu.