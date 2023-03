Février 2023 : grande douceur et manque de pluie

Temps sec à la mer

Au Littoral, les précipitations aurait du être dix fois plus importantes. La côte est, en effet, l'endroit où il a fait le plus sec. L’essentiel des précipitations est tombée sur la région de la Gileppe et de la Warche (environ 40% de la quantité normale).

Le total mensuel le plus bas a été mesuré à Sint-Maria-Latem (Zwalm). Il n’y est tombé que 5,4 mm de précipitations au cours du mois dernier.

Le total journalier le plus élevé a été mesuré à Mont-Rigi (Waimes) le 3 février (19,2 mm).

Un peu de neige et puis plus rien

Tout avait bien commencé. Avec 14 cm de neige au Mont-Rigi les premier et deux février, un bonheur pour les familles et les skieurs du dimanche. Mais ensuite, les précipitations ont été moindres : sur l’ensemble du pays, elles sont tombées sur 5 jours.

Les orages à la traîne

Pour la troisième fois au cours de la période de référence actuelle, il n' y a pas eu un seul jour d'orage dans notre pays le mois dernier. Depuis le début des observations en 1928, il s’agit du 25ème mois de février sans jour d’orage.