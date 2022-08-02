У провінції Льєж заборонено розпалювати вогонь на природ | Feux en plein air interdit en Province de Liège

Провінція Льєж вирішила заборонити розведення відкритого вогню на своїй території. Цей наказ набрав чинності негайно. "Це залишатиметься в силі до тих пір, поки будуть діяти поточні кліматичні умови,тобто високі температури і невелика кількість опадів", — зазначив губернатор у прес-релізі, опублікованому в понеділок вдень.

Щоб прийняти рішення, провінційна влада базується, серед іншого, на останньому звіті комісії з посухи регіону Валлонія та на звіті із зони допомоги. Кліматичні умови, які ми відчуваємо, і зокрема високі температури та надзвичайна посуха, змушують вжити цей захід, особливо тому, що цей сухий сценарій має тривати.

З індексу посухи, встановленого Королівським метеорологічним інститутом, також випливає, що східна частина провінції Льєж є надзвичайно сухою зоною.

З огляду на необхідність запобігання будь-якій небезпеці пожеж на природних територіях, а також враховуючи наявність на території провінції численних молодіжних таборів, було вирішено заборонити розпалювання вогню.

Це стосується: завершення багаття, вечірнього багаття або навіть приготування їжі в лісових масивах, за винятком барбекю в приватних будинках або в місці, розташованому на відстані не менше 100 метрів від узлісся. Нарешті, забороняється використовувати термічний прополювач, запалювати небесні ліхтарі та кидати палаючі предмети під час стрільби феєрверків