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Ukraine - Україна

У провінції Льєж заборонено розпалювати вогонь на природ | Feux en plein air interdit en Province de Liège

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Провінція Льєж вирішила заборонити розведення відкритого вогню на своїй території. Цей наказ набрав чинності негайно. "Це залишатиметься в силі до тих пір, поки  будуть діяти поточні кліматичні умови,тобто  високі температури і невелика кількість опадів", — зазначив губернатор у прес-релізі, опублікованому в понеділок вдень.

Щоб прийняти рішення, провінційна влада базується, серед іншого, на останньому звіті комісії з посухи регіону Валлонія та на звіті із зони допомоги. Кліматичні умови, які ми відчуваємо, і зокрема високі температури та надзвичайна посуха, змушують вжити цей захід, особливо тому, що цей сухий сценарій має тривати.

З індексу посухи, встановленого Королівським метеорологічним інститутом, також випливає, що східна частина провінції Льєж є надзвичайно сухою зоною.

З огляду на необхідність запобігання будь-якій небезпеці пожеж на природних територіях, а також враховуючи наявність на території провінції численних молодіжних таборів, було вирішено заборонити розпалювання вогню.

Це стосується: завершення багаття, вечірнього багаття або навіть приготування їжі в лісових масивах, за винятком барбекю в приватних будинках або в місці, розташованому на відстані не менше 100 метрів від узлісся. Нарешті, забороняється використовувати термічний прополювач, запалювати небесні ліхтарі та кидати палаючі предмети під час стрільби феєрверків

Feux en plein air interdit en Province de Liège

La Province de Liège a décidé d’interdire l'allumage de feux en plein air sur le territoire de la province. Cette mesure est entrée en vigueur immédiatement. " Elle restera d'application tant les conditions climatiques actuelles seront faites notamment de températures élevées et de faibles précipitations " a précisé la gouverneure dans un communiqué diffusé lundi après-midi.

Pour prendre sa décision, l'autorité provinciale se base entre autres sur le dernier compte-rendu de la Cellule sécheresse de la Région wallonne et sur un rapport émanant de la zone de secours. Les conditions climatiques que nous connaissons, et en particulier les fortes chaleurs et l'extrême sécheresse, imposent de prendre cette mesure, d'autant plus que ce scénario sec est appelé à se poursuivre.

Il ressort aussi de l'indice sécheresse établi par l'Institut royal météorologique que l'Est de la province de Liège apparaît comme une zone extrêmement sèche.

Face à la nécessité de prévenir tout risque d'incendie dans les espaces naturels et considérant aussi la présence de nombreux camps de jeunesse sur le territoire provincial, il a été décidé d'interdire l'allumage de feux.  

Sont concernés : les feux de fin de camp, les feux de veillée ou encore les feux de cuisson en zones forestières, à l'exception des barbecues dans les habitations privées ou à un endroit situé à une distance minimum de 100 mètres des lisières.   Enfin, il est interdit d'utiliser un désherbeur thermique, d'allumer des lanternes célestes, de jeter des objets en combustion tandis que les tirs de feux d'artifices sont interdits, sauf autorisation communale.

 

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