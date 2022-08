Feux de forêt : quand les chèvres prêtent main-forte aux pompiers

Buissons, arbustes, brindilles... En dévorant ces petits bois hautement inflammables, les animaux débroussaillent les forêts et limitent les risques que les feux se propagent d'une zone boisée à l'autre. Ces caprins fournissent donc une aide complémentaire précieuse aux pompiers, chargés de retirer les végétations hautement inflammables pour limiter l'intensité des incendies. En l'espace d'un an, plus de 18.000 chèvres ont été déployées au Portugal pour remplir cette mission.

Mais ce n'est pas le seul pays à s'inspirer de l'éco-pâturage. Aux États-Unis, dans le Colorado ou en Californie, régions de plus en plus exposées aux mégafeux, des bergers et des bergères n'hésitent pas à emmener leurs troupeaux de caprins en zones boisées pour les inciter à dévorer la végétation.

Ces "chèvres sapeurs" existent aussi en France. Par exemple dans le Var, où l'association "Bêle Colline" permet aux propriétaires de terrains situés à proximité des forêts d'expérimenter les bienfaits de l'éco-pâturage. Ces derniers sont en effet dans l'obligation de débroussailler leurs parcelles à l'approche de l'été, si celles-ci se situent à moins de 200 mètres d'une zone boisée.