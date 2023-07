Feux de forêt en Grèce : une solution trouvée pour une septantaine de Belges à Rhodes

Durant les dernières 24 heures, le SPF Affaires étrangères a trouvé des solutions pour une septantaine de Belges séjournant sur l'île grecque de Rhodes, où des feux de forêt font rage, a indiqué mardi le service public fédéral.

Ces solutions ont pu être trouvées en concertation avec les autorités grecques, les tour-opérateurs et plusieurs compagnies aériennes, est-il précisé. Deux membres de l'équipe de crise du SPF sont toujours présents à l'aéroport de Rhodes, où les autorités grecques ont installé un centre de crise.

Ils permettent aux Belges présents sur place d'obtenir une assistance consulaire. Tous les Belges contactés sur les îles grecques de Rhodes et de Corfou sont sains et saufs et une assistance consulaire a été fournie à ceux qui ont besoin d'aide, ont ajouté les Affaires étrangères.