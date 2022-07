Feux de forêt en Grèce : se battant contre un incendie à Samos, un hélicoptère s’écrase en mer Egée

Une personne est portée disparue et deux autres ont été blessées grièvement après que leur hélicoptère s’est écrasé en mer Égée mercredi après-midi pendant qu’il participait à une opération de lutte contre un incendie de forêt sur l’île de Samos, selon un nouveau bilan des garde-côtes grecs.

"Le pilote roumain de l’hélicoptère a été retrouvé sain et sauf par les garde-côtes grecs au large de Samos et transféré à l’hôpital de l’île", a indiqué à l’AFP une responsable des garde-côtes.

Mais "deux membres de l’équipage, un Roumain et un Moldave ont été repérés inconscients dans l’eau et des efforts de réanimation sont toujours en cours", a-t-elle précisé. Le quatrième membre de l’équipage, un Grec, est porté disparu et une opération de sauvetage des garde-côtes était en cours pour le retrouver.

L’hélicoptère "participait à la lutte contre un feu de forêt à Samos", a de son côté déclaré un responsable du service des pompiers.

Ce feu de forêt s’est déclenché sur l’île vers 14h00 (13 heures en Belgique) et trois hélicoptères et cinq avions, épaulés par une cinquantaine de pompiers, ont commencé à lutter contre les flammes.