Plus de 266 pompiers s’efforcent de circonscrire le feu dans le sud et l’ouest de l’île de Rhodes, située dans l’archipel de la Dondécanèse en mer Egée, où le week-end 30.000 touristes ont été évacués lors de "la plus grande opération" du type "jamais effectuée en Grèce", écrasée sous un nouvel épisode de canicule. Des centaines de touristes, en particulier britanniques, allemands ou français, patientaient dimanche soir à l’aéroport international de Rhodes, en quête d’un vol pour rentrer chez eux, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers l’île. Dès l’aube lundi matin, deux hélicoptères et deux bombardiers d’eau ont repris leur opération pour épauler les pompiers sur cette île, l’une de plus touristique du pays et qui s’est retrouvée en proie aux flammes à plusieurs reprises ces dernières décennies.