Feux de forêt en Grèce : les pompiers mobilisés dans le parc national de Dadia

Pour la cinquième journée consécutive, les pompiers luttaient lundi contre un feu de forêt violent dans le département frontalier d'Evros, dans le nord-est de Grèce, où se trouve le parc national de Dadia, "une lutte difficile", selon le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile.

Une lutte difficile

"C'est une lutte difficile, une lutte pour assurer la survie de cet écosystème exceptionnel" de Dadia, l'un de plus important parcs nationaux du pays, a indiqué lundi le ministre Christos Stylianidis qui s'était rendu le week-end sur place pour coordonner la lutte contre le feu.

Protégé par le réseau européen de Natura 2000 et connu pour sa colonie de vautours et d'une faune et flore riche, le parc national de Dadia comprend trois des quatre espèces de vautours européens, dont le Vautour moine qui est l'espèce emblématique de la région, selon des experts.