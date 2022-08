Feux de forêt en Grèce : les autorités critiquées pour leu "échec chronique" à protéger la nature

La Grèce a été renvoyée à plusieurs reprises devant la Cour européenne de justice pour son incapacité à protéger ses habitats naturels.

En décembre 2020, la Cour a rappelé à Athènes que, de son propre aveu, le pays avait mis en place des mesures de protection pour moins de 20% des 240 zones protégées.

Nous avons besoin de parcs nationaux où la société locale participe et soit représentée démocratiquement

Selon les groupes de défense de l’environnement, l’une des principales omissions est l’absence de garanties juridiques et de réglementations régissant la part grecque du réseau européen Natura 2000 – qui regroupe des sites de reproduction et de repos pour les espèces rares et menacées, protégés par la législation européenne.

Charikleia Minotou, responsable du programme du parc national de l’île de Zante pour la protection des tortues Caretta Caretta, géré par la section grecque de WWF, affirme que les autorités ne donnent pas suite aux "centaines" de plaintes et d’amendes contre le développement illégal.