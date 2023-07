Feux de forêt en Grèce : les Affaires étrangères adaptent leur conseil de voyage

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs désirant se rendre en Grèce en raison des incendies de forêt et de la canicule qui frappent en ce moment le pays.

Les Affaires étrangères font référence aux incendies de forêt sur les îles de Rhodes et Corfou et conseillent aux voyageurs, entre autres, de "suivre attentivement les instructions des autorités locales" et de tenir compte de la possibilité de nouveaux incendies en raison de la chaleur persistante. En outre, les voyageurs qui se rendent à Rhodes et à Corfou sont également invités à contacter leur voyagiste avant le départ. Dimanche, les Affaires étrangères ont décidé de renforcer leur présence en Grèce afin de "fournir une assistance aux Belges présents dans les zones touchées par les incendies de forêt sur l’île de Rhodes".

Un collaborateur du SPF est parti pour Rhodes dimanche après-midi. Il y a 132 Belges inscrits dans les registres consulaires de l’ambassade de Belgique à Athènes et qui vivent à Rhodes. En outre, septante Belges se sont signalés dimanche via la plateforme "Travellers Online". Et une vingtaine de familles belges se sont fait connaître via le numéro d’urgence de l’ambassade (+30 694 523 50 55) ou le service de garde permanent du SPF Affaires étrangères à Bruxelles (+32 2 501 8 1 11). En ce qui concerne les Belges à Corfou, les services compétents sont en attente de plus amples informations. Lundi matin, les Affaires étrangères prévoyaient de nouvelles consultations pour faire le point sur la situation.