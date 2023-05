Feux de forêt au Canada : l’espoir renaît avec le retour de la pluie en Alberta

De nombreux feux sauvages ont été enregistrés depuis début mai dans la province de l’Alberta, à l’ouest du Canada, ravageant plus de 945.000 hectares et conduisant à l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants. La pluie a commencé à tomber dimanche et devrait continuer dans les jours à venir, selon les prévisions météorologiques.

"Ce n’est pas la pluie diluvienne dont nous avons désespérément besoin", a toutefois tempéré Bre Hutchinson, à la tête de l’Agence de gestion des urgences de la province. Mais ces précipitations ont déjà permis de réduire le nombre de feux en activité, qui sont passés de 94 vendredi à 77 en ce début de semaine. Et elles devraient rendre les forêts et les prairies de la région "plus résilientes" aux incendies en les gorgeant d’eau, a souligné Christie Tucker.

L’ouest du Canada a été frappé au cours des dernières années par des événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité sont liées au réchauffement climatique.