Feux de forêt au Canada : 100 millions d’Américains concernés par des alertes à la qualité de l’air

Plus de 100 millions d’Américains étaient concernés mercredi par des alertes à la qualité de l’air à cause de la fumée provoquée par des incendies au Canada, a déclaré à l’AFP l’agence de protection de l’environnement (EPA).

Ces alertes concernent la majeure partie du nord-est des Etats-Unis, de Chicago au nord, jusqu’à Atlanta au sud. La qualité de l’air dans cette zone "est principalement impactée par les feux canadiens, même si d’autres émissions de pollution localement et la météorologie peuvent également jouer un rôle", a précisé l’EPA.

Les populations concernées sont sous le coup d’une alerte "orange", correspondant à un impact possible sur la santé des personnes fragiles (personnes âgées, asthmatiques, enfants…), ou d’une alerte d’un niveau supérieur.

De nombreuses grandes villes, comme New York et Washington, étaient mercredi concernées par une alerte rouge, un niveau auquel la population générale peut également ressentir des effets sur sa santé -- effets alors aggravés pour les personnes fragiles. L’EPA est l’agence chargée de surveiller la qualité de l’air aux Etats-Unis, et utilise un indice allant de zéro à 500. Entre 0 et 50, la qualité de l’air est considérée comme bonne. L’alerte orange correspond à un niveau supérieur à 100.