Feux de forêt : à quoi avez-vous droit en cas d’évacuation ou d’annulation de votre séjour ?

Vous pouvez également souscrire une ces assurances via des sociétés privées. De manière générale, celles-ci peuvent vous offrir des services plus étendus que ceux offerts par votre mutuelle en couvrant, par exemple, votre véhicule.

Assurance annulation

Faites attention aux conditions décrites au contrat, en d’autres termes à ce qui est couvert ou ce qui ne l’est pas comme causes d’annulation. Le SPF économie vous propose des exemples concrets sur son site. Cette assurance peut être conclue pour une durée déterminée (temporaire) ou annuellement. Elle peut être souscrite chez le tour-opérateur (contrat standard) ou via un contrat spécifique conclu auprès d’un assureur.

Assurance assistance

Faites attention aux conditions (pays, montants, avantages/services…). Vérifiez aussi dans les conditions générales si compte tenu de l’âge de votre véhicule, celui-ci est encore couvert. Le SPF économie vous propose des exemples concrets sur son site.

Assurance médicale

Même si votre mutuelle intervient pour la couverture de frais médicaux ou d’hospitalisation, il est souvent utile de souscrire une telle assurance car vous bénéficierez d’une garantie plus étendue et d’une assistance. Ainsi, par exemple, la mutuelle n’intervient pas pour votre véhicule même si vous n’êtes plus en état de conduire.

Cette assurance peut être conclue pour une période déterminée ou annuellement. Vérifiez aussi si votre assurance hospitalisation contractée auprès d’un assureur offre une assistance à l’étranger des personnes assurées.

Assurance bagages

Cette assurance couvre vos bagages contre la destruction, le vol ou l’endommagement. Cependant, pour vos objets de valeur, vous devez les déclarer spécifiquement lors de la conclusion du contrat. Le plus souvent, ils ne seront pris en compte qu’à concurrence d’un montant maximum. Lisez attentivement les exclusions de votre couverture. A titre d’exemple, sont le plus souvent exclus : la disparition des bagages dans une chambre d’hôtel sans trace d’effraction, le vol à l’aide de clé. Par contre, sont couverts, les vols avec violence. Si vous êtes victime d’un sinistre, déposez plainte auprès d’une autorité locale (police, aéroport…) et faites dresser un procès-verbal. Avertissez le plus rapidement possible votre assureur en joignant autant que possible le procès-verbal ou à tout le moins votre déclaration ainsi que l’inventaire détaillé des objets volés/détruits/endommagés avec une estimation de la valeur à neuf.

Si vous n’avez pas souscrit une telle assurance Le SPF économie rappelle sur son site que si vous êtes victime d’un vol à l’hôtel ou à la résidence de vacances, la garantie "vol" de votre police incendie pourrait, dans certains cas, vous couvrir. En effet, celle-ci garantit pendant un nombre maximal de jours par an le déplacement temporaire de mobilier. Le vol à la tire de votre sac à main pourrait donc être couvert.

Et bien sûr n’oubliez pas de préparer bien à temps vos documents de voyages comme le rappelle le site du SPF Affaires étrangères.