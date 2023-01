Feux d'artifice lancés contre des ambulanciers à Bruxelles : "C'est incompréhensible"

Bien qu’interdits à Bruxelles, des pétards et feux d’artifice ont éclaté durant toute la nuit du Nouvel An. Le problème : ils n’ont pas été utilisés que dans un but festif. Certains s’en sont même servis pour viser des services de secours.

Alors qu’elle tentait de sauver la vie d’un homme tombé de son balcon, une équipe de secours a été attaquée par des feux d’artifice la nuit du réveillon. Les jets de projectiles ont été à ce point denses que les ambulanciers ont dû interrompre leur sauvetage.

"C’est incompréhensible qu’un secouriste se fasse attaquer pendant l’exercice de ses fonctions", commente Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Ces pétards étaient pourtant interdits à Bruxelles. "La règle n’est jamais respectée, alors que la possession et l’usage sont interdits. Je suppose que c’est via le marché noir ou des sites internet obscurs que les gens peuvent se procurer ce genre de feux d’artifice", ajoute le porte-parole.