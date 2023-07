Feux d'artifice interdits aux particuliers, annulations, déploiement policier: un 14 juillet sous haute tension en France

Malgré tout, le gouvernement a décidé de laisser aux autorités locales le choix d’organiser ou non leurs feux d’artifice et/ou concerts. En contrepartie, 40.000 sapeurs pompiers et 130.000 policiers et gendarmes seront présents dans les rues de l’Hexagone les soirs des 13 et 14 juillet (45.000 par soir), ainsi que des membres du Raid (Recherche, assistance, intervention, dissuasion), de la BRI (Brigade de recherche d’intervention) et du GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale). "Des hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie seront aussi présents dans les villes "les plus touchées"" par les émeutes récemment, a confié le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin devant la presse.

La préfecture de police de Paris a précisé que 10.000 membres des forces de l'ordre seraient déployés dans la capitale, où un concert est prévu ainsi que le traditionnel feu d'artifice sur le Champ de Mars et les départements de la petite couronne.

Dans certaines communes, notamment en Ile-de-France (Gennevilliers, Sartrouville ou Savigny-sur-Orge) et dans le Nord (en particulier Roubaix et Mons-en-Baroeul) en revanche, il a été décidé d’annuler les feux d’artifice voire la totalité des festivités prévues en raison du "traumatisme" vécu par les habitants après des nuits d’émeutes en juin et pour éviter que de nouveaux débordements n’éclatent. "C’est un choix simple, en se disant qu’il y avait déjà eu assez de feux et d’artifices les derniers jours, et que ce n’était pas la peine d’en rajouter", a annoncé mardi Guillaume Delbar, le maire de droite de Roubaix, dans l’agglomération de Lille.

Toujours dans cette volonté d’éviter les débordements, la circulation des transports en commun sera aussi interrompue à partir de 22 heures (ou plus tôt selon les communes) dans toutes les grandes zones urbaines.