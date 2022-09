Feuilleton : Jim Morrison, le Roi Lézard

Laurent Rieppi vous emmène à la découverte de la vie fascinante de l'icône et leader des Doors.

''The Celebration of the Lizard King'' est l’un des poèmes dont Jim Morrison était le plus fier. Une œuvre inachevée qui devait faire suite à "The End" et "When The Music’s Over". Une œuvre inachevée comme la bien trop courte carrière et vie de James Douglas Morrison qui, 50 ans après sa disparition, continue à fasciner et à inspirer de nombreux fans à travers le monde.

Était-il ce roi lézard décrit dans le titre ? Pouvait-il tout faire, tout se permettre, être un personnage omniscient, hypnotisant les foules lors des concerts des Doors et les emmenant dans une transe dont elles n’étaient pas près de se remettre ? Était-il ce personnage dingue, mystérieux, envoûtant presque diabolique décrit dans le biopic d’Oliver Stone en 1991 ?

Ou était-ce un intellectuel, amateur de littérature, de discussion de société, de cinéma, un homme de la fin de 20e siècle qui croyait à l’arrivée d’une révolution non-violente, romantique. Un ami fidèle, prévenant, et surtout un artiste intègre, repoussant en permanence les limites de la création ?

A travers ce feuilleton radiophonique, nous retracerons l’ensemble de la carrière artistique ainsi que la vie de Jim Morrison disparu tragiquement le 3 juillet 1971 à Paris. Avec des témoignages des membres des Doors, des documents exclusifs de certains de ses amis et de personnes qui ont eu l’occasion de croiser son chemin ou de partager la scène avec lui, ''Morrison : le Roi Lézard'' nous emmène dans un voyage musical sur le chemin d’un des plus grands artistes de l’histoire du rock, disparu bien trop tôt…