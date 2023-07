Feu vert pour un projet flamand destiné à lutter contre les chocs climatiques

La ministre flamande de l'environnement, Zuhal Demir, a donné le feu vert au projet "Weerbaar Water-Land-Schap". En commençant par quatre cours d'eau, ce projet vise à préparer plusieurs zones à des événements extrêmes, tels que des sécheresses ou des inondations, indique mercredi l'Agence flamande pour l'aménagement du territoire (VLM). La Flandre investira cinq millions d'euros dans cette initiative.

Les acteurs locaux des zones en amont de l'Yser, de la Lys entre Courtrai et Roulers, de la région de la Gette (Brabant flamand) et des vallées de Herk et Mombeek élaboreront d'abord un objectif et un plan d'action. Dans une deuxième phase, à partir de 2024, ces plans seront mis en œuvre. Ces quatre endroits ont été choisis parce qu'ils travaillent déjà sur des actions et des mesures ambitieuses en matière de climat. Selon les experts, 25 autres régions flamandes pourraient également entrer en ligne de compte pour des projets de ce type. Le programme "Weerbaar Water-Land-Schap" doit permettre de résoudre les problèmes liés à l'eau dans les zones rurales, de préférence en collaboration avec les utilisateurs de la zone. L'objectif est un système paysager qui maximise d'abord la rétention d'eau pour l'infiltration, puis qui réutilise l'eau restante ou l'évacue si nécessaire.