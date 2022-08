Feu vert pour la rénovation de l’ancien Tri Postal à la gare du Midi

La Région de Bruxelles-Capitale a délivré le permis d’urbanisme pour le site du Tri Postal à la gare de Bruxelles-Midi. Objectif du projet : rénover et étendre le site localisé le long de l’avenue Fonsny afin d’héberger le siège social et de nombreuses activités opérationnelles de la SNCB.Ce bâtiment d’une superficie de 71.000 mètres carrés hébergera l’ensemble des équipes de la SNCB actuellement réparties sur 7 sites autour de la gare du Midi et occupant actuellement 140.000 m2.

Selon le secrétaire d’État à l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels – Vooruit), les travaux devraient débuter dans les prochains mois par le consortium Besix, BPC/BPI et Immobel. Ils devraient s’achever en 2025. Le nouveau bâtiment sera accessible au public, notamment grâce à l’activation du rez-de-chaussée. L’interface de la gare avec le quartier sera aussi transformée, avec des espaces animés, agréables et sécurisants au rez-de-chaussée qui pourront accueillir de nouveaux commerces, services ou équipements publics.

Le projet se veut exemplaire au niveau environnemental (bâtiment passif, zéro énergie fossile, circularité des matériaux, gestion exemplaire de l’eau, augmentation de la biodiversité, etc.). Il permet en outre de nouvelles formes d’organisation du travail avec un taux de présence sur place de 50% du personnel. Il s’agit également d’un projet innovant au niveau numérique (Smart Building et Digital Twin ou double numérique, technologie qui permet de créer une copie numérique du bâtiment physique en temps réel) et d’optimiser les consommations, l’occupation et la maintenance ainsi qu’une gestion préventive et en temps réel.