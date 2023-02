Feu vert pour la rénovation complète du parc des Récollets à Verviers

Le parc des Récollets à Verviers, c’est un peu le poumon vert du centre de la localité. Mais il est en mauvais état et nécessite une profonde rénovation. Et bonne nouvelle, ces travaux vont pouvoir se faire. Le projet va bénéficier des fonds européens Feder et de subsides de la Région wallonne, soit 5,7 millions sur un montant total de travaux de 5,9 millions. C’est ce que le gouvernement wallon a décidé ce jeudi.

Quatre hectares de verdure à proximité directe du centre-ville de Verviers, le long de la Vesdre, c’est le parc des Récollets. Un poumon vert pour la ville : " C’est un parc au centre-ville que les gens oublient un peu parce qu’il est en mauvais état. Il y a notamment des affaissements mais il y a aussi l’état global. Et donc on avait besoin de 5,9 millions pour le refaire, au niveau stabilité et pour le rendre agréable. A l’heure actuelle, c’est vraiment le seul espace vert et donc c’est un élément très important, aussi au niveau écologique, pour le centre-ville ", précise Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction.

Ce sont des travaux d’ampleur qui vont être menés dès 2024 : " Il y a d’abord des travaux importants de stabilisation du parc, et puis il y a son aménagement, un peu à l’instar de ce qu’il y a aux coteaux de la Citadelle à Liège, avec des mécanismes de terrasses équipées de dispositifs de bancs et des plaines de jeux. Il y aura aussi un espace naturel préservé avec un certain nombre de petits dispositifs qui permettent à des enfants de jouer ou à des parents de s’y balader assez facilement. Et puis il y aura à différents endroits des points de vue sur la ville, et notamment avec une tour que nous espérons réaliser en matériaux naturels et qui permettra d’avoir une connexion entre le niveau haut et le niveau bas, tout en passant à travers cet ensemble d’arbres assez exceptionnels que l’on a sur le flanc de la rivière ", détaille Jean-François Chefneux, échevin en charge des projets Feder.

L’ensemble des travaux devrait se terminer en 2027.