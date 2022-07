Feu vert pour la piscine olympique à Louvain-la-Neuve

On se souvient que pendant l'enquête publique, au printemps dernier, la question de la mobilité avait fait débat et notamment à propos du trafic généré dans le quartier de l'Hocaille où il peut être difficile de circuler et de se garer. Cette dimension est prise en compte dans le projet mais d'éventuels recours sont toujours susceptibles d'être introduits, sur cette question comme sur d'autres. La délivrance du permis sera portée à la connaissance du public par voie d'affichage cette semaine et les recours pourront être introduits endéans les 20 jours.

Si les travaux démarrent effectivement à la rentrée, la piscine olympique pourrait accueillir les nageurs d'ici la fin 2024.