Feu vert pour la nouvelle gare de Rixensart

La construction de la nouvelle gare de Rixensart va pouvoir débuter dans les prochains mois. La SNCB a en effet obtenu le permis d'urbanisme, a fait savoir l'entreprise ferroviaire mardi dans un communiqué.

"Le nouveau bâtiment, en ossature bois, s'inscrit dans la logique des gares fonctionnelles et durables dont les grandes lignes ont été définies par les voyageurs. Le design de la gare, résolument moderne, sera modulable et facile d'entretien", explique la SNCB.

L'édifice sera érigé sur l'esplanade de la gare. L'ancienne gare, située place de la Gare, en contrebas de l'esplanade, sera réaffectée. Plusieurs discussions avec la commune sont en cours, précise la compagnie.

Le projet de nouvelle gare comprend l'aménagement d'un auvent d'une superficie de 560 m² qui abritera la salle d'attente, les canaux de vente et d'information aux voyageurs, les escaliers d'accès aux quais et des locaux techniques. Un parking vélo de 104 places couvert et sécurisé sera aussi aménagé.

La durée des travaux est estimée à un an. Le chantier ne perturbera pas la circulation des trains. Rixensart est située sur la ligne 161 Schaerbeek-Namur, ce qui fait de cette gare un important point de chute pour les navetteurs du Brabant wallon.