Feu vert du parlement wallon au décret sur les communautés d'énergie et les clients actifs

Le texte prévoit ainsi la possibilité, pour les consommateurs, de participer à des activités de partage d'énergie, au sein d'un même bâtiment ou via une communauté d'énergie, et d'échanger de l'électricité de pair à pair.

Les gestionnaires de réseaux se voient quant à eux confier de nouvelles tâches pour faciliter la transition énergétique. Les missions du régulateur du marché, la CWaPE, sont elles aussi renforcées, notamment en matière de méthodologie tarifaire. C'est en effet elle qui devra prévoir que "les tarifs incitent les utilisateurs du réseau à consommer au moment où l'électricité est abondante ou à utiliser une capacité d'accès individuelle au réseau compatible avec la capacité disponible du réseau."

Ces tarifs auront comme effet de mieux valoriser l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

"Ces tarifs auront comme effet de mieux valoriser l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, même lorsque celles-ci ne sont pas pilotables, et de réduire le besoin en renforcement du réseau. Ce sont les conditions pour une transition énergétique au meilleur coût pour les clients", ajoute le texte selon lequel, toutefois, il n'est pas question de pénaliser ceux qui ne souhaitent pas apporter de la flexibilité au système énergétique ou qui ont une faible consommation.

"Ce projet de décret permet d'améliorer la transition énergétique de manière efficace, au moindre coût, mais aussi de manière sociale et inclusive", a répété au cours des débats le ministre Henry. "Il ne s'agit pas que la transition énergétique soit réservée aux propriétaires ou aux entreprises mais de permettre à tous et toutes de participer à cette transition et d'en tirer collectivement les retombées positives", a-t-il poursuivi en promettant par ailleurs "une évaluation et des adaptations, si nécessaire", de ces nouveaux outils.

Critiques de l'opposition

Pas de quoi rassurer pour autant l'opposition même si le PTB reconnaît que le texte comporte "plusieurs choses intéressantes, dont la création de ces communautés d'énergie", a souligné le député Antoine Hermant. "Sur le reste du texte, nous avons des doutes, voire carrément des craintes, notamment en matière de dérégulation des prix. Avec une tarification qui varie par quart d'heure, le gouvernement introduit le loup dans la bergerie", a-t-il estimé.

Dans les rangs de l'opposition toujours, Les Engagés sont eux aussi vent debout face à un texte "extrêmement frileux et sans ambition, qui détricote ce qui avait déjà été voté en 2019". "Ce projet est critiqué par l'ensemble du secteur, à l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution qui y trouvent leur compte", a ainsi pointé le chef de file des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes.