Feu vert du parlement wallon au décret ouvrant la voie à la 5G sous conditions

Le gouvernement avait validé cette modification en avril mais l'avait assortie d'une série de mesures compensatoires encadrant et limitant ses impacts environnementaux, dont une surveillance constante des niveaux d'exposition de la population à travers un relevé en continu de l'exposition globale du public et une étude longitudinale (sur 10 ans) pour surveiller les effets sur la population et l'environnement. Les communes auront également la possibilité de demander un contrôle de l'exposition aux ondes.

Un texte approuvé par la majorité

Ce mercredi, le texte a été approuvé par la majorité. L'opposition, elle, s'est abstenue, André Antoine, pour Les Engagés, saluant notamment "les points forts du texte mais surtout une kyrielle de lacunes" qui auraient pu être corrigées par les amendements déposés par le parti afin de "blinder" le texte. Ces derniers ont toutefois été rejetés par la majorité.

"Aujourd'hui, notre abstention nous coûte car nous avons fait un travail sérieux pour défendre nos concitoyens, respecter le droit à la santé et à la biodiversité tout en permettant le déploiement de la 5G. Mais vous n'avez rien voulu entendre", a déploré le député centriste.